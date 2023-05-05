Любителей электросамокатов начнут штрафовать не по-детски В СФ предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах минимум в 10 раз

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин. По его мнению, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей за правонарушение не соответствует современным реалиям.

Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение, составляет не более 1500 рублей — возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз, — сказал сенатор.

Он пояснил, что для корректировки сумм штрафов нужно внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафа.

Статья КоАП РФ 12.29 «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» предусматривает штраф до 1500 рублей в случае участия человека в процессе дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

статья КоАП РФ 12.30 «Нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» предусматривает аналогичный размер штрафа для нарушителя.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что передвижение на самокатах следует разрешить лишь в парках и частных секторах, где местные жители не имеют ничего против такого транспорта. Он отметил, что в последнее время в России происходит слишком много происшествий с участием самокатов.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Колунов отметил, что водителей электросамокатов следует привлекать к уголовной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения и нанесения тяжкого вреда здоровью. По мнению, можно внести поправки в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».