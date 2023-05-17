В Госдуме предложили выдавать права для управления электросамокатами Депутат ГД Федяев предложил выдавать водительские права для управления электросамокатами

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Для управления электросамокатами и электровелосипедами необходимо создать водительские права, чтобы сократить число аварий на дорогах с их участием, предложил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. В разговоре с «Союзным Вече» парламентарий отметил, что большинство ДТП происходит просто из-за того, что тот, кто управляет самокатом, не знает правил дорожного движения.

Большинство ДТП происходят потому, что человек на СИМ просто не знает правила дорожного движения. Получение прав для владельцев электросамокатов и электровелосипедов помогло бы отсечь тех, кто сегодня как раз попадает в печальную статистику на дорогах, — отметил депутат.

По словам Федяева, определить нарушителя по удостоверению будет проще, чем по номеру самоката, так как сейчас транспортным средством могут пользоваться сразу несколько человек. Парламентарий уточнил, что люди должны изучить правила поведения на дороге, начиная со школьного возраста.

Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев в свою очередь призвал обязать владельцев электросамокатов иметь средства индивидуальной защиты. Он уточнил, что даже велосипедисты используют шлемы. По словам Валуева, поведение людей на электросамокатах должно регулироваться, а нарушения не должны оставаться безнаказанными. Он также добавил, что надо решать вопрос с арендой, так как сейчас пользоваться транспортным средством получится даже в состоянии алкогольного опьянения.

Врач Сергей Длин ранее напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности при управлении самокатами. Он посоветовал пешеходам не заходить на дорожки, которые специально отведены для водителей подобных транспортных средств.