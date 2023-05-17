Россиянам напомнили о правилах безопасности во время поездки на самокате Врач Длин посоветовал использовать шлемы во время поездки на электросамокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время поездки на электросамокате важно соблюдать правила дорожного движения и помнить о правилах безопасности, так как травму может получить как тот, кто управляет транспортным средством, так и пешеходы, напомнил врач высшей категории Сергей Длин. В разговоре с «360» он посоветовал надевать шлем во время поездки, чтобы защитить себя в случае чрезвычайной ситуации.

При езде на самокате важно использовать шлемы — прибегать к защите, которая тоже для них производится для того, чтобы уберечься при каком-то несчастном случае, какой-то аварии, — посоветовал специалист.

Пешеходам врач рекомендует оставаться внимательными. По его словам, при наезде самоката чаще всего существует опасность получить травмы ног и зоны таза. Длин посоветовал пешеходам не заходить на дорожки, которые специально отведены для водителей подобных транспортных средств.

Длин добавил, что самокаты очень неустойчивы и разгоняются до больших скоростей. При этом те, кто ими управляют, часто перемещаются с тротуаров на проезжие части и выполняют резкие и опасные маневры. Риск сбить кого-то достаточно высок, поэтому при поездке на самокате требуется высокого уровня концентрация внимания.

В Москве ранее двухлетний мальчик пострадал при наезде на него электросамоката, которым управлял 24-летний мужчина. Инцидент попал на запись камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек после наезда на ребенка вступает в перепалку с матерью пострадавшего.