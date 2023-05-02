Наезд самокатчика на двухлетнего мальчика в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве двухлетний мальчик пострадал при наезде на него электросамоката, которым управлял 24-летний мужчина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Инцидент попал на запись камеры наружного наблюдения. На видео видно, что молодой человек после наезда на ребенка вступает в перепалку с матерью пострадавшего.

Около одного из домов на ул. Профсоюзной 24-летний мужчина, управляя электросамокатом, сбил малолетнего 2021 г. р., гулявшего в сопровождении мамы. Малолетний мальчик госпитализирован, — говорится в сообщении.

Прокуратура ЮЗАО взяла под свой контроль проверку по этому происшествию.

24 марта в Челябинске мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся с места инцидента. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

С 1 марта в России начали действовать новые правила дорожного движения, которые в том числе предусматривают штрафы для самокатчиков. Так, за пересечение дороги на электросамокате будут штрафовать на 800 рублей. А тем, кто будет использовать самокат в нетрезвом состоянии, придется заплатить от 1000 до 1500 рублей.