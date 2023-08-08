МВД раскрыло число пострадавших в ДТП с самокатами в Москве за полгода Больше 600 человек за полгода пострадали в ДТП с электросамокатами в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 600 человек пострадали в ДТП с электросамокатами и велосипедами в Москве за последние полгода, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД. По данным ведомства, на ДТП с участием электросамокатов пришлось 338 происшествий, велосипедисты попадали в аварии 249 раз.

Сотрудники инспекции также призвали россиян контролировать передвижение детей на электросамокатах. Кроме того, они напомнили, что передвигаться на устройстве вдвоем или втроем категорически запрещается.

Как сообщалось ранее, житель Новороссийска потерял почку после падения с электросамоката. Пострадавший поступил в городскую больницу №1, где у него диагностировали разрыв органа. Врачи провели операцию, однако им так и не удалось восстановить почку. Послеоперационный период прошел без последствий, пациент уже отпущен домой.

Совета Федерации Артем Шейкин ранее заявил о необходимости штрафовать водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности за превышение скорости. По его словам, соответствующий законопроект уже готов и будет внесен на рассмотрение в Государственную думу осенью текущего года. Предполагается, что россиян будут штрафовать на 800 рублей в случае превышения предельно допустимой скорости на 5 км/ч.