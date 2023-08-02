Лихачей на электросамокатах могут начать штрафовать Сенатор Шейкин подготовил проект о штрафах за превышение скорости на электросамокатах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водителей велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо штрафовать за превышение скорости, соответствующий законопроект уже готов и будет внесен на рассмотрение в Госдуму осенью, заявил РИА Новости член Совета Федерации Артем Шейкин. По его словам, вступившие в силу этой весной изменения в ПДД для СИМ зачастую игнорируются из-за отсутствия ответственности, а потому необходимо установить предельную допустимую скорость вождения.

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям СИМ, однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения — лицами, управляющими СИМ, — пояснил Шейкин.

По его задумке, если водитель СИМ будет превышать предельно допустимую скорость на величину от 5 км/ч до 10 км/ч, ему должны выписать штраф в 800 рублей, при фиксации правонарушения камерой — 500 рублей. Если водитель превысил допустимую скорость на 10–15 км/ч, он должен получить штраф три тысячи рублей, при фиксации камерой — 2,5 тысячи рублей. При превышении скорости на 20 км/ч водитель СИМ может получить штраф пять тысячи рублей, при фиксации камерой — 4,5 тысячи рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летний мальчик попал под самокат и оказался в реанимации. Мужчина, сбивший мальчика, поставил его на ноги и скрылся. По словам отца, сын сильно ударился головой о стену дома. В больнице ребенку диагностировали ушиб и повреждение селезенки. В полицию мужчина не обратился, поэтому ДТП оформлено не было.