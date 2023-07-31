В Петербурге ребенок попал под самокат и оказался в реанимации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик попал под самокат и оказался в реанимации, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на отца ребенка. Мужчина, сбивший мальчика, поставил его на ноги и скрылся.

По словам отца, сын сильно ударился головой о стену дома. По данным канала, в больнице ребенку диагностировали ушиб и повреждение селезёнки. В полицию мужчина не обратился, поэтому ДТП оформлено не было.

Ранее женщина на самокате сбила мужчину с двухлетним ребенком на руках на западе Москвы. Девочку доставили в больницу, ее состоянию ничего не угрожает. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Мурманской области 26 июля на штрафстоянку забрали электросамокат. По данным канала, возможно, это первый подобный случай в России. Электросамокат забрали у молодого человека, у которого сотрудники ГИБДД потребовали права на транспортное средство, однако документов не было. Молодой человек заявил, что это средство индивидуальной мобильности и права на него не нужны, полицейские проверили технические характеристики самоката и выяснили, что он развивает скорость до 45 км/ч и его вполне можно считать мопедом.