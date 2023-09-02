В Иваново водитель влетел в людей на зебре и попал на видео В Иваново мужчина сбил людей на зебре, после чего уехал и сжег машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля ВАЗ «21013» сбил женщину и ее дочь на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП, пишет Telegram-канал «Местные. Иваново». Сообщается, что позднее автомобиль злоумышленника был найден полностью сожженным. Мужчину ищет полиция.

ДТП произошло 1 сентября приблизительно в 21:00 на улице генерала Хлебникова в Иваново. Пешеходы получили различные травмы, сейчас они находятся в госпитале.

Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель на автомашине с места ДТП скрылся. Впоследствии автомобиль был найден. Его бросили и подожгли. Машина выгорела полностью, — говорится в публикации.

Позднее в Сети появились фото сгоревшей «тринадцатой».

Ранее в Самаре водитель автомобиля Datsun насмерть сбил 25-летнюю девушку на улице Сергея Лазо. По предварительным данным, погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, свидетели ДТП опрошены.

До этого в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.