Женщину отправили под арест за занятие сексом при 11-летнем сыне В Дзержинском женщину отправили под арест за занятие сексом при 11-летнем сыне

В подмосковном Дзержинском суд на два месяца отправил под арест местную жительницу, которая занималась сексом с сожителем в присутствии 11-летнего сына. Задержанная стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, сообщает «360».

Как уточняет издание, сожитель женщины также был задержан. Подозреваемая не имеет судимостей. Информация, до этого опубликованная в Telegram-каналах, о том, что женщина вовлекла сына в съемки порно, не подтвердилась. Задержанная действительно записывала процесс на камеру, но ребенок в нем не участвовал.

Соседи семьи уточнили, что мать женщины не поддерживает общение с дочерью и внуком. По их слова, мальчик из-за этого часто оставался на продленке. По данным издания, фигурантке уголовного дела 41 год, она нигде не работает.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что в Дзержинском была задержана 40-летняя начальница отдела одного из местных предприятий, которая якобы снимала порно с участием сына и коллеги с завода. По информации канала, следователи изъяли у подозреваемой три жестких диска. Женщина воспитывает ребенка без отца, однако семья не стояла на каком-либо учете.