Жена бывшего главы Приморья Сергея Дарькина Лариса Белоброва приобрела контрольный пакет акций АО «Дальинвестгрупп», сообщает АБН. Она получила право косвенно контролировать ОАО «Владморрыбпорт». Белоброва теперь владеет 81% голосов, приходящихся на голосующие акции в АО «Дальинвестгрупп».
Компания «Владморрыбпорт» работает в порту Владивостока, ее прибыль по итогам 2021 года составила 118,5 млн рублей, по результатам 2020-го — 171,7 млн рублей.
Отмечается, что на собрании совета директоров «Владморрыбпорта» решили не менять его состав. В совете остались дочь Сергея Дарькина Анна Хмарук, являющаяся также вице-президентом ПАО «ТИГР», которым владеет сам экс-глава региона. Также в совете остались предприниматель Денис Сарана и бывший вице-губернатор Приморского края Сергей Передрий.
В 2019 году неизвестные обокрали квартиру, принадлежащую Сергею Дарькину. Добычей преступников стали более миллиона рублей и драгоценности. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл в районе Хамовники, в доме в Коробейниковом переулке. Общая сумма ущерба составила около 7,5 млн рублей.