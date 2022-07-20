Жена бывшего главы Приморья приобрела контрольный пакет «Дальинвестгрупп» Жена экс-главы Приморья Лариса Белоброва приобрела контрольный пакет акций «Дальинвестгрупп»

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту

Жена бывшего главы Приморья Сергея Дарькина Лариса Белоброва приобрела контрольный пакет акций АО «Дальинвестгрупп», сообщает АБН. Она получила право косвенно контролировать ОАО «Владморрыбпорт». Белоброва теперь владеет 81% голосов, приходящихся на голосующие акции в АО «Дальинвестгрупп».

Компания «Владморрыбпорт» работает в порту Владивостока, ее прибыль по итогам 2021 года составила 118,5 млн рублей, по результатам 2020-го — 171,7 млн рублей.

Отмечается, что на собрании совета директоров «Владморрыбпорта» решили не менять его состав. В совете остались дочь Сергея Дарькина Анна Хмарук, являющаяся также вице-президентом ПАО «ТИГР», которым владеет сам экс-глава региона. Также в совете остались предприниматель Денис Сарана и бывший вице-губернатор Приморского края Сергей Передрий.

В 2019 году неизвестные обокрали квартиру, принадлежащую Сергею Дарькину. Добычей преступников стали более миллиона рублей и драгоценности. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл в районе Хамовники, в доме в Коробейниковом переулке. Общая сумма ущерба составила около 7,5 млн рублей.