«Трава дымилась»: железнодорожник о найденной обгоревшей девочке Железнодорожник в Прикамье рассказал, что под найденной им обгоревшей девочкой дымилась трава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник железной дороги в Пермском крае рассказал KP.RU подробности обнаружения на рельсах 15-летней школьницы, изнасилованной и подожженной сверстниками. Как сообщает издание, девочку, лежащую вдоль железнодорожных путей, заметил машинист проезжавшего мимо поезда и по рации передал информацию на ближайшие станции.

Я дежурил в то утро, и около 06:15 машинист поезда сообщил мне по рации, что на обочине первого пути лежит голая девушка в одних носках и вся в крови. Я сообщил об этом дежурной по станции, оттуда информация ушла в скорую. Было ощущение, что девушку положили на рельсы — там была кровь, а потом она оттуда сползла и потеряла сознание. На теле были ожоги, и даже сухая трава вокруг дымилась, — рассказал изданию железнодорожник.

Он добавил, что прибывшие медики привели девушку в чувства, и она смогла назвать свое имя и возраст. Однако на вопрос, бил ли ее кто-либо, школьница ответила «нет».

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, у нее диагностирован 90-процентный ожог тела. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Ранее сообщалось, что девушка оказалась в компании ровесников, которые «отмечали» расставание одного из парней со своей возлюбленной. Подростки употребляли алкоголь, после чего пострадавшую изнасиловали, а затем облили горючей жидкостью и подожгли. Один из участников преступления задержан и отправлено в СИЗО.