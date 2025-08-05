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05 августа 2025 в 12:01

Задержанный в Брянской области мужчина готовил два убийства

ФСБ: задержанный в Брянской области признался в планировании двух убийств

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Задержанный в Брянской области мужчина заявил, что должен был ликвидировать в феврале главу оборонного предприятия, а также одного из руководителей военно-гражданской администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Он также признался, что передавал украинской стороне данные о позициях российской группировки «Север» в Харьковской области.

В феврале 2025 года должен был установить и ликвидировать за денежное вознаграждение управляющего предприятием, задействованного в гособоронзаказе, и руководителя военно-гражданской администрации Российской Федерации, — признался задержанный.

В июле прошлого года, находясь на позиции группировки войск «Север» в Харьковской области, он передавал украинскому куратору сведения о местах расположения средств РЭБ и ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации. Также мужчина признался, что координировал удары ВСУ по местам расположения российских подразделений.

Ранее стало известно, что по заданию кураторов подозреваемый отправился в Брянскую область, где получил сброшенный с беспилотника пакет с оружием и взрывчатыми веществами. Именно эти средства он намеревался использовать для совершения преступления. Правоохранительные органы задержали злоумышленника в момент, когда он уже приступил к реализации своего плана. В настоящее время ведется следствие по данному делу.

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