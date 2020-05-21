Забайкалье продлило действие особого противопожарного режима

https://static.news.ru/photo/5ca2c114-9bf3-11ea-a10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края

Власти Забайкалья продлили действие особого противопожарного режима до 11 июня. Ограничения на въезд и пребывание людей в лесах, а также на проведение некоторых видов работ введены в 30 лесничествах края.

Противопожарный режим в регионе действует с 9 апреля. На утро пятницы, 22 мая, в крае зафиксированы два лесных пожара. Их площадь составляет чуть более двух тысяч гектаров, сообщается на официальном портале Забайкальского края. За минувшие сутки ликвидированы три лесных пожара в Агинском, Читинском и Нерчинско-Заволжском районах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Сибири по состоянию на утро 29 апреля действовало 46 лесных пожаров. Общая площадь возгорания превысила 25 тысяч гектаров.