Забайкалье продлило действие особого противопожарного режима

Власти Забайкалья продлили действие особого противопожарного режима до 11 июня. Ограничения на въезд и пребывание людей в лесах, а также на проведение некоторых видов работ введены в 30 лесничествах края.
Противопожарный режим в регионе действует с 9 апреля. На утро пятницы, 22 мая, в крае зафиксированы два лесных пожара. Их площадь составляет чуть более двух тысяч гектаров,
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Сибири по состоянию на утро 29 апреля действовало 46 лесных пожаров. Общая площадь возгорания превысила 25 тысяч гектаров.
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