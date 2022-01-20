Забайкальцы пожаловались на пьяных врачей

Жители Забайкалья в соцсетях пожаловались на пьяных хирургов краевой больницы № 4 в Краснокаменске. Информацию разместили в Instagram-аккаунте «Регион 75», передаёт «МК в Чите». Краевой Минздрав опроверг эту ситуацию. По данным ведомства, употреблявшие алкоголь сотрудники не выявлены.

Врачи хирургического отделения на третьем этаже второй день в состоянии опьянения. До сих пор не назначили лечение пациентам, поступившим в понедельник, 17 января. В отделении находятся посторонние, — сообщили горожане в Instagram.

В пресс-службе Минздрава журналистам ответили, что сотрудники больницы перед выходом на смену проходят медобследование, а помощь больным оказывается в полном объёме.

Представители больницы произошедшее комментировать не стали.

Ранее эксперты ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия Минздрава России» выпустили работу об алкогольных расстройствах у врачей. Они исследовали вредные привычки около 400 медиков, работавших в городских и краевых лечебных учреждениях Читы. Среди докторов со стажем работы от 10 лет злоупотребляющих спиртным оказалось чуть более 10%. У медиков с опытом от 10 до 20 лет эта цифра составила 14%. Хронических алкоголиков среди первых выявили менее 1%, среди вторых — 4,2%.