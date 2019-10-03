https://static.news.ru/photo/e1197680-e5b0-11e9-a12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что власти Владивостока тратят выделяемые федеральные средства не по назначению. На реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году городу было предоставлено 1,8 млрд рублей, однако после осмотра дорожной сети Трутнев жёстко раскритиковал работу мэра Олега Гуменюка.

Мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги. Ровным покрытием вы должны заниматься за свой счёт, а за наш — расширением дорог, изменением возможности движения, — цитирует ТАСС слова Трутнева, обращённые к главе города.

Он подчеркнул, что на некоторых дорогах работы по реконструкции проведены всего на 20%, при этом ремонтный сезон уже завершается. Трутнева также возмутила проблема нехватки парковочных мест в городе. Он призвал власти Владивостока вместе с Госавтоинспекцией работать над улучшением дорожной ситуации.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин резко высказался о людях, считающих Дальний Восток обузой для России, и выразил полную уверенность в перспективах развития региона. Глава страны заявил, что дальневосточная территория должна стать центром притяжения для россиян и для этого нужно создать подходящие условия. Политик отметил высокую динамику темпа развития экономики региона, но также признал, что функционирование социальной сферы пока отстаёт.