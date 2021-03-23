Ярославские власти пообещали «биться до конца» за купюру в тысячу рублей

https://static.news.ru/photo/3f3e4a84-8bf4-11eb-945c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Ярославской области возмутились планам Центробанка заменить размещённый на тысячерублёвой купюре Ярославль Нижним Новгородом. Они будут прилагать усилия для сохранения изображения города, заявил глава департамента туризма региона Владимир Лысенко.

Мы будем прилагать все усилия, чтобы Ярославль остался на купюре, у нас есть полное право на это. Биться будем до конца, — сказал он.

По его словам, местные власти собираются запросить информацию, чтобы выяснить, как в ЦБ приняли решение о размещении Нижнего Новгорода на банкноте. Также он выразил надежду, что будет проведено голосование или общественное обсуждение, что позволит выказаться всем сторонам.

Конечно, мы не можем радоваться. Для нас это одна из возможностей продвигать наш город, — сказал чиновник в разговоре с журналистами «Подъёма».

Ранее зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев заявил, что на российских купюрах появятся новые виды городов. По его словам, решение принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов. При этом городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на дензнаках нет вообще.

В результате Ярославль (находится в Центральном федеральном округе) на тысячерублёвой купюре заменит Нижний Новгород (находится в Приволжском федеральном округе), писал NEWS.ru.