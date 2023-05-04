Взятые в плен украинские военные пожаловались на насильственный призыв РИА Новости: российские силы взяли в плен насильно призванных военных Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, заявивших, что их насильно призвали в украинскую армию, сообщает РИА Новости. Агентство утверждает, что пленные рассказали под запись, как оказались на передовой.

Один из них сообщил, что родом из города Красный Луч в ЛНР.

Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени, — пояснил пленный.

Он отметил, что специально уклонялся от призыва в армию, поскольку не хотел воевать. Его призвали и отправили на передовую.

Другой пленный, родившийся в Харьковской области, оказался раненым в руку. Украинским военным вызвали группу, которая эвакуирует пленных и оказывает им медицинскую помощь.

Ранее военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны Украины Владимир Киндюк, попавший в плен, рассказал о приказе командования ВСУ экономить патроны на Кременском направлении для будущего контрнаступления. Согласно его словам, военным выдавали всего пять магазинов для автомата на сутки из-за нехватки патронов.