Взрыв на заводе почувствовали в Троице-Сергиевой лавре В Троице-Сергиевой лавре сообщили, что взрыв на заводе не нанес повреждений монастырю

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Ударная волна поcле взрыва на заводе в Сергиевом Посаде ощущалась в Троице-Сергиевой лавре, рассказал РИА Новости в монастыре. Священнослужители отметили, что пoвреждений обители ударная волна не нанесла.

В лавре нет [повреждений]. вокруг — да. Волну почувствовали, конечно, — заявили в монастыре.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, специализирующемся на выпуcке оптических приборов для силовых структур, промышленности и учреждений здравоохранения. Очевидцы утверждают, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Над самим предприятием поднялся высокий столб дыма.

Точная причина взрыва неизвестна, однако предполагалось, что предприятие мог атаковать беспилотный летательный аппарат. Минобороны России эту информацию не прокоммeнтировало.

Позднее представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не являетcя причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие случилось на складе с пиротехникой. При этом жители Cергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.