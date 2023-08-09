В МЧС раскрыли подробности взрыва на заводе в Сергиевом Посаде МЧС: к ликвидации последствий взрыва на заводе в Сергиевом Посаде привлекли 18 спасателей

Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС

Сообщение о взрыве в нежилом здании в Сергиевом Посаде поступило спасателям в 10:45, рассказали NEWS.ru в МЧС. Уточняется, что к ликвидации последствий ЧП привлекли шесть единиц техники и 18 членов личного состава.

В 10:45 поступило сообщение о хлопке в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212 В. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 18 человек, — сообщили в МЧС.

В региональном МЧС NEWS.ru сообщили, что в 10:45 поступило сообщение о хлопке в нежилом здании. К ликвидации ЧП привлекали шесть единиц техники и 18 спасателей.

Утром на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По словам очевидцев, в соседних с заводом домах взрывной волной выбило стекла. Фото и видео после взрыва в Сергиевом Посаде публикуют жители Подмосковья.

Причиной взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, не является беспилотник. Также уточняется, что ЧП произошло на складе с пиротехникой.

Количество пострадавших к настоящему моменту достигло 16. По данным Telegram-канала Baza, под завалами остаются люди. Также сообщается об эвакуации рабочего персонала. Дороги рядом с предприятием перекрыты для движения автомобилей.

Ранее также сообщалось о взрыве в жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале. По предварительным данным, произошел взрыв газа. На опубликованных кадрах очевидцы помогают пострадавшим. В результате инцидента полностью разрушена как минимум одна квартира.