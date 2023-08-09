Жители Сергиева Посада нашли похожий на часть снаряда элемент

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, они обнаружили деталь после взрыва на территории оптико-механического завода.

По их словам, на земле недалеко от места происшествия они нашли вытянутый овальный элемент, который внутри оказался полым.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, специализирующемся на выпуске оптических приборов для силовых структур, промышленности и учреждений здравоохранения. Очевидцы утверждают, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Над самим предприятием поднялся высокий столб дыма. Точная причина взрыва неизвестна, однако предполагается, что предприятие мог атаковать беспилотный летательный аппарат. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.

Позднее представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. Данные по пострадавшим уточняются. В целях обеспечения безопасности рабочих на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.