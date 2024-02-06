Высадившего девочку на дороге водителя автобуса уволили в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволен, написал мэр областного центра Сергей Надсадин в Telegram-канале. Он отметил, что за подобные поступки будет наказывать по всей строгости, поскольку они недопустимы.

Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе <...> Моя позиция однозначна — за такие вещи будем наказывать по всей строгости, — подчеркнул градоначальник.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, который вынудил девятилетнюю девочку выйти на заснеженной трассе в Южно-Сахалинске. Водитель изменил маршрут, но ребенок не услышал предупреждения из-за шума в салоне. В итоге школьница оказалась в километре от ближайшей остановки, откуда ее потом забрала бабушка. Родители написали обращение в прокуратуру.

В ноябре водитель такси в Магнитогорске высадил несовершеннолетнего мальчика из машины на мороз, поскольку ребенок не отряхнул ноги от снега, когда сел в автомобиль. Мать ребенка сообщила, что за несостоявшуюся поездку списались деньги.

До этого кондуктор выгнала из автобуса в метель саратовскую школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза. По словам матери школьницы, кондуктор поступила противозаконно.