На Урале таксист высадил ребенка на мороз из-за обуви В Магнитогорске таксист выгнал ребенка из авто на мороз из-за заснеженной обуви

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В Магнитогорске водитель такси высадил несовершеннолетнего мальчика из машины на мороз, пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на мать ребенка. Причиной этого стало то, что ребенок не отряхнул ноги от снега, когда сел в автомобиль. Женщина добавила, что за несостоявшуюся поездку списались деньги.

Водитель приехал — и сын даже не успел дверь машины закрыть, как тот его высадил и уехал, да еще и деньги снял, — сказала мать ребенка.

Узнав о произошедшем, она попыталась связаться с таксистом, однако тот не ответил на звонок. После этого женщина обратилась в службу поддержки и объяснила ситуацию. Ей вернули списанные деньги и пообещали разобраться с водителем.

Ранее кондуктор высадила из автобуса в метель саратовскую школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза. По словам матери школьницы, кондуктор поступила противозаконно, высадив ребенка из общественного транспорта. Также женщина продемонстрировала чеки об успешном списании денег за билет и рассказала, что позвонила «во все инстанции».