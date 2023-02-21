ВСУ выпустили семь снарядов по Курской области

Фото: gubernator_46/t.me

Курская область, результаты обстрела со стороны Украины

Глушковский район Курской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины, ВСУ выпустили семь снарядов по двум населенным пунктам, сообщил губернатор Роман Старовой в своем Telegram-канале. По его словам, есть разрушения в результате обстрела, но жители не пострадали.

Пять прилетов зафиксировано в районе вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. К счастью, никто не пострадал, но на части улиц нарушено энергоснабжение, ремонтные бригады выехали на место, — написал глава региона.

Он также добавил, что в селе Попово-Лежачи обстрелом были повреждены хозяйственные постройку на территории двух домовладений.

Ранее Старовойт рассказал, что украинские войска на протяжении последних пяти суток продолжают обстрелы сел Гуево и Горналь в Суджанском районе. Он отметил, что пострадавших среди населения нет, но жители Горналя остались без света из-за повреждения линии электропередачи.