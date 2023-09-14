ВСУ третий раз за ночь попытались атаковать Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины совершили третью попытку атаки на территорию Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

14 сентября около 00.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны России сообщало о еще одной атаке Вооруженных сил Украины на территорию Брянской области, вражеские дроны были ликвидированы российскими силами ПВО в небе над регионом. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Кроме этого, украинские войска попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата, которые также были уничтожены системами противовоздушной обороны России.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. Жертв и разрушений нет. По словам одного из свидетелей, БПЛА упал на соседний участок.