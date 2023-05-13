ВСУ нанесли новый ракетный удар по Луганску

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск, сообщает ЛуганскИнформЦентр в своем Telegram-канале. По предварительной информации, ракетный удар был нанесен по поселку Юбилейный. Минобороны информацию не комментировало.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на местных жителей, что в некоторых домах осколками снарядов выбиты стекла в окнах, а также повреждены крыши. По словам очевидцев, был слышен один взрыв, после чего над городом начал подниматься столб дыма. На место случившегося выехали экстренные службы.

По данным RT, удар пришелся по старому зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные.

12 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. В результате удара шестеро детей получили травмы. Двое подростков были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Сегодня депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что пострадавшие при украинском обстреле Луганска шестеро детей находятся в удовлетворительном состоянии. Они находятся под наблюдением медиков республиканской детской клинической больницы.