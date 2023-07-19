ВСУ лишились техники, предназначенной для наступления на севере ДНР «РВ»: российские танкисты пресекли попытку наступления 63-й бригады ВСУ на севере ДНР

Фото: МО Украины

Танкисты ВС РФ помешали украинским войскам развернуть наступление на Краснолиманском направлении в северной части ДНР, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На этом участке линии боевого соприкосновения была уничтожена мобильная группа, которую ВСУ готовили к атаке.

Наступление намеревались развернуть подразделения 63-й бригады ВСУ. В операции планировалось задействовать БМП и два пикапа с бойцами, которые были выявлены российской разведкой, а затем уничтожены танкистами.

На кадрах из зоны боевых действий можно увидеть работу танкистов. За 30 секунд они сделали пять выстрелов в направлении позиций противника.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении группы украинских диверсантов, которые пытались высадиться на острове Антоновский в Херсонской области с двух моторных лодок. Кроме того, стало известно о ликвидации крупного склада горюче-смазочных материалов ВСУ под Херсоном.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо утверждал, что топливо с данного объекта получали все подразделения ВСУ на правом берегу Днепра. Как следствие, у противника на этом участке фронта возникнут проблемы с поставками горючего.