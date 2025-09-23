Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:50

Вспышка гриппа привела к закрытию 22 школьных классов в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге зафиксировали вспышку гриппа и ОРВИ в учебных учреждениях города, пишет «МК в Питере» со ссылкой на комитет по образованию. Это привело к закрытию 22 школьных классов.

Там объявлен карантин. Помимо 22 школьных классов, пришлось закрыть две группы в детских садах.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в России число заболевших ОРВИ выросло почти на 30%, превысив 899 тысяч случаев. Медики связывают этот рост с окончанием отпусков и возвращением детей в школьные коллективы.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас отсутствует необходимость введения дополнительных карантинных мер в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в России. Она рекомендовала проявлять внимательность и чаще мыть руки.

грипп
ОРВИ
дети
школы
