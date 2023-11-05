ВС России сорвали ротацию украинских войск на Южно-Донецком направлении Группировка войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российская группировка войск «Восток» сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов. По его словам, артиллерия отработала по противнику в районах Старомайорского и севернее Приютного.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. Живая сила и автомобильная техника уничтожены, — отметил Чехов.

Офицер добавил, что в результате контрбатарейной борьбы противник лишился буксируемой гаубицы Д-20 и пяти минометных расчетов. Российскими пилотами военной авиации, ракетчиками и артиллеристами были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений нескольких бригад ВСУ в ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили: станция РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, автомобильная техника и свыше 50 солдат, подчеркнул офицер.

Ранее Олег Чехов сообщил, что российские военные за сутки сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. По его словам, ВС России ликвидировали автомобильную технику и живую силу противника.