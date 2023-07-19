Врачи провели уникальную операцию годовалому ребенку В Омске хирурги прооперировали мозг годовалому ребенку и спасли его от задержек в развитии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске нейрохирурги провели уникальную операцию на мозге годовалому ребенку, сообщает пресс-служба городской детской клинической больницы № 3 в социальной сети «ВКонтакте». Медики предотвратили развитие аномалии, грозившей малышу задержками в развитии.

В больнице пояснили, что у ребенка была диагностирована киста прозрачной перегородки. Обычно такие кисты не превышают в размерах нескольких миллиметров и не представляют никакой угрозы. Однако в данном случае, она достигла угрожающих размеров и стала нарушать жизненно важные процессы в мозге.

У ребенка сформировалась окклюзионная гидроцефалия, при прогрессировании которой у пациента возникла опасность задержки нервно-психического развития и повышение внутричерепного давления, — говорится в сообщении.

Операция проводилась малоинвазивным способом с применением современного эндоскопического оборудования. В ее ходе специалисты соединили кисту с желудочком мозга, в результате чего ее стенки опали. После операции ребенок чувствует себя хорошо. Он уже выписан на амбулаторное лечение, но будет оставаться под наблюдением врачей.

В начале июля подмосковные врачи спасли от инфаркта трехмесячную девочку. У нее был выявлен редкий порок, который не обнаруживается внутриутробно. По словам хирургов, если нарушение не исправить на самых ранних этапах жизни, то впоследствии возникнет угроза для жизни. Операция прошла успешно, здоровью ребенка ничего не угрожает.