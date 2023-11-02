Врачи госпитализировали 12-летнюю девочку с угрозой выкидыша В Ленобласти врачи госпитализировали 12-летнюю девочку с угрозой выкидыша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области в поселке имени Морозова врачи госпитализировали 12-летнюю девочку с угрозой выкидыша. Знакомый с ситуацией источник рассказал KP.RU, что ребенок обратился в больницу и пожаловался на боли в животе. Медики провели обследование и установили, что девочка беременна, а также установили, что существует угроза преждевременных родов. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

Девочку госпитализировали с угрозой преждевременных родов. Она находится в состоянии средней степени тяжести, — рассказал собеседник издания.

Историей заинтересовались правоохранительные органы, которым было передано сообщение о произошедшем из больницы. На данный момент не установлено, кто отец ребенка и был ли факт изнасилования. Полицейские начали проверку, они устанавливают все подробности случившегося.

В Ижевске правоохранительные органы ранее задержали мужчину, который подозревается в домогательствах к девочке. Из-за страха перед ним школьница прыгнула с окна четвертого этажа и была госпитализирована в критическом состоянии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подробный отчет о происшествии.