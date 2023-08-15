В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ижевске правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в домогательствах к девочке, сообщили на официальном сайте ведомства. Из-за страха перед ним школьница прыгнула с окна четвертого этажа и была госпитализирована в критическом состоянии.

В ходе расследования мужчина, который подозревается в совершении преступления, был задержан. На данный момент проводятся все необходимые следственные процедуры, и решается вопрос о применении к нему меры пресечения, — говорится в заявлении.

Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем заявлении отметила, что состояние девочки крайне тяжелое, и за ее жизнь борются выдающиеся специалисты-нейрохирурги региона.

Также в Telegram-канале СКР было уточнено, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал подробный отчет о происшествии.

В ночь на 27 июля в подмосковной деревне Мисайлово толпа избила мужчину, которого заподозрили в домогательствах в отношении ребенка. В процессе избиения мужчина клялся, что никого не трогал. Участники избиения обвиняли мужчину в педофилии и утверждали, что он пытался увести ребенка и посадить в машину. После избиения его пытались отправить в больницу, однако он сбежал до осмотра врача.