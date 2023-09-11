Воры вернули украденную из бара копию картины «Мона Лиза» В Екатеринбурге воры вернули украденную из бара копию картины «Мона Лиза»

Фото: Malte Christians/dpa/Global look Press

В Екатеринбурге со стены одного из баров в районе Южного автовокзала посетители украли копию картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, но через некоторое время воры решили вернуть репродукцию. Владелец заведения рассказал «КП — Екатеринбург», что был очень расстроен произошедшим, хоть картина и не являлась коллекционной. По его словам, копия обошлась ему в 10 тысяч рублей.

Это не коллекционная репродукция, а обыкновенная копия, но стоит немало. Я думаю, что со стены ее сняли одни из наших гостей. Может быть, увидели «Мону Лизу» и посчитали, что она неплохо будет выглядеть на стене у них дома, — поделился мужчина.

Похитителей засняли камеры видеонаблюдения. Было установлено, что кража произошла 10 сентября. Сначала компания из четырех человек, двух мужчин в спортивных костюмах и двух девушек, зашла в бар. Уходя из заведения, они решили взять с собой картину — по записи с камер видно, что копия находится в руках одного из посетителей.

Владелец бара написал заявление в полицию, а видео распространилось в социальных сетях. Тогда, увидев себя в различных записях в интернете, воры решили сдаться с поличным — они вернули картину и принесли свои извинения владельцу.

Полиция ранее задержала заведующего отделением онкологии центральной районной больницы в Семенове Нижегородской области. Врач воровал лекарства, предназначенные для тяжелобольных пациентов, а затем продавал их на черном рынке.