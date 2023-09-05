Онколог из Нижегородской области воровал лекарства у тяжело больных Baza: в Нижегородской области задержали воровавшего лекарства онколога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала заведующего отделением онкологии центральной районной больницы в Семенове Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждается, врач воровал лекарства, предназначенные для тяжело больных пациентов, а затем продавал их на черном рынке.

По информации канала, врач поручил медсестрам колоть физраствор безнадежно больным пациентам. Это позволяло списывать часть медикаментов, которые завотделением забирал себе. Сам онколог во время дачи показаний признал, что некоторым пациентам действительно кололи физраствор. Свои действия врач объяснил стремлением сохранить дорогостоящие препараты для тех больных, которых еще можно спасти.

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