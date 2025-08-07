Новый корпус перинатального центра построят в Подмосковье Воробьев заявил об открытии корпуса перинатального центра в Видном в 2027 году

Новый корпус перинатального центра в Видном откроется в 2027 году, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Совместно с врачами медицинского учреждения глава региона поучаствовал в закладке первого камня будущего здания.

Как отметил Воробьев, в здании будет 200 мест, что увеличит мощность центра примерно вдвое. В новом корпусе будут работать отделения патологии беременности, акушерские кабинеты, а также реанимационные блоки для матерей и новорожденных.

Кроме того, корпус оснастят кабинетами для проведения магнитно-резонансной томографии и УЗИ экспертного класса. По словам губернатора, здание возведут в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуется более 40 проектов с использованием ИИ, в частности в здравоохранении и госуправлении. По его словам, экономический эффект от внедрения нейросетей в регионе превысил 2,5 млрд рублей за четыре года.