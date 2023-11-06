Во Владивостоке из-за циклона выпали две месячные нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Лесозаводске из-за южного циклона идет ледяной дождь, а во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Примгидромета. По его данным, интенсивность осадков начнет снижаться только к вечеру 6 ноября.

На 7 утра (00:00 мск) осадки отмечаются на всей территории края, на севере идет снег. Сильные осадки — только на юге края. За минувшие вечер и ночь больше всего осадков выпало в Барабаше — 50 миллиметров. <...> Во Владивостоке — 63 миллиметра, в том числе за последние два часа — 30 миллиметров. Месячная норма — 31 миллиметр, — отметил собеседник агентства.

По его словам, вечером 6 ноября во Владивостоке понизится температура, усилится ветер, дождь станет переходить в снег, что приведет к гололедице на дорогах. Власти краевого центра развернули оперативный штаб и призвали автомобилистов временно воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что от 85% до 90% территории России покрыто снегом. По его словам, исключение составляет южная половина европейской части страны, а вот азиатская покрыта снегом почти вся. Также он предупреждал, что циклон из Китая принесет непогоду в Приморский край, где синоптики ожидали снег, дожди и сильные ветра до 32 метров в секунду.