Власти Владивостока обратятся к урбанистам после скандала с лавочками

https://static.news.ru/photo/6ce03796-03cc-11eb-b4d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Уфимцев/facebook.com

Мэрия Владивостока отреагировала на жалобы граждан после установки гранитных лавочек. Руководство города создаст архитектурный комитет и общественный совет по благоустройству. В него войдут дизайнеры, архитекторы и урбанисты.

В мэрии будет создан специальный архитектурный отдел. В нём будут работать профессиональные дизайнеры, урбанисты, архитекторы, которые и будут готовить дизайн проектов, связанных с городской средой, — рассказали в администрации Владивостока журналистам телеканала «360».

Проводится активная работа, чтобы вызывающие критику жителей ситуации не повторялись. Собеседница телеканала подчеркнула, что мэрия рассчитывает по итогам совместной работы получить удачные решения по благоустройству города.

Ранее власти Владивостока разместили на улицах города урны, вазоны и лавки из гранита. Местные жители стали приносить к ним венки и ленточки с фразами: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда», показывая, что таким предметам место на кладбище.

Глава города Олег Гуменюк заявил, что лавочки необходимо адаптировать под городское пространство. Пока вопрос о том, как их преобразить, не решён.

NEWS.ru писал, что историк моды Александр Васильев призвал создать идеологическую комиссию по лавочкам. По его мнению, городские проекты должны быть показаны общественности ещё до их принятия. Историк моды отметил, что гранитные лавочки во Владивостоке не имеют отношения к эстетике. Он призвал власти посмотреть, какие лавочки были в старые времена, и восстановить их облик в прежнем виде.