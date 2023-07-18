Власти уточнили правила проезда по Крымскому мосту после атаки Автомобилистам посоветовали ехать по Крымскому мосту со скоростью 20 км/ч и дистанцией 50 метров

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

После атаки украинских беспилотников по Крымскому мосту власти скорректировали правила проезда по этому транспортному сооружению, сообщает «МК в Крыму». По информации издания, по мосту по-прежнему можно проехать поездами, а также автомобильным транспортом, причем водителям советуют ехать со скоростью не более 20 км/ч и держать дистанцию в 50 метров.

Как пишет издание, на автоподходах продолжает действовать 100-процентный досмотр автомобилей. Автобусы и грузовой транспорт на мост не допускают, направляя на Керченскую паромную переправу, а также через сухопутный коридор по новым регионам.

Реверсивное движение по мосту организовано на участке протяженностью 800 м, на остальной части моста действует двухполосный проезд. Автомобилистам советуют ехать не более 20 км/ч, и соблюдать дистанцию в 50 метров. Туристов будут оповещать о проезде с помощью сигналов светофора и работы регулировщика, — уточняет издание.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что на Крымском мосту запустили реверсивное движение легковых автомобилей по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Также, по его словам, создана схема организации движения по переправе через Керченский пролив.