Власти РФ проверят данные о смерти больных на ИВЛ из-за нехватки кислорода

https://static.news.ru/photo/b345eae2-137f-11eb-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росздравнадзор организует проверку после смерти в Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), которые были подключены к аппаратам ИВЛ и, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода.

По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода, — говорится на официальном сайте Росздравнадзора.

По информации регионального оперштаба, за последние 24 часа в Ростовской области скончались 13 пациентов с COVID-19. Это 10 женщин и трое мужчин в возрасте от 48 до 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Регион занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных COVID-19. В области выявили 27 467 случаев заражения, 21 889 человек уже исцелились, 690 граждан погибли.

Количество смертей от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за сутки достигло 317 против 269 днём ранее. Это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Всего от недуга в РФ скончались 24 952 человека. Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19, писал NEWS.ru.