Власти рассказали подробности о напавшем на отдел полиции в Татарстане

https://static.news.ru/photo/b34660ce-1a93-11eb-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Отдел МВД России по Кукморскому району Фото: МВД по Республике Татарстан

Совершивший нападение на полицейский участок подросток приехал в Татарстан с семьёй из Башкирии в июле 2020 года. Учиться в местных колледжах он не стал, сказав, что у «него другие планы». Об этом сообщила глава пресс-службы Министерства образования и науки республики Алсу Мухаметова.

По её словам, он является уроженцем Алтайского края и жил в башкирском городе Нефтекамске.

В июле его семья переехала в Кукмор. Окончил 9 классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учёбу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы, — сказала глава пресс-службы республиканского Министерства образования.

В свою очередь в администрации Кукморского муниципального района сообщили, что переехавшая семья в Татарстане не прописалась, а в Духовном управлении мусульман подтвердили, что подросток в мечети республики не ходил, передаёт РИА Новости.

После нападения появились слухи, что мальчик стоял на учёте как склонный к экстремизму. Однако в МВД Татарстана сообщения СМИ опровергли. Об этом сказано в заявлении на сайте «МВД Медиа».

В некоторых СМИ была распространена информация о том, что ликвидированный после нападения на ОМВД России по Кукморскому району злоумышленник состоял на учёте полиции как склонный к экстремизму. Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности, — указано в заявлении.

Инцидент произошёл примерно в 00:30 на парковке отдела МВД по Кукморскому району. Молодой человек бросил две бутылки с горючей смесью и попытался убежать, однако полицейские догнали подростка. При задержании он начал оказывать сопротивление и несколько раз ударил ножом полицейского. После этого сотрудникам пришлось открыть огонь и от полученных ранений юноша погиб на месте.

По факту нападения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям: «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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