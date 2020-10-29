Полицейские в Татарстане застрелили напавшего на силовиков подростка

https://static.news.ru/photo/65e4596a-1a7c-11eb-abdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Татарстана сотрудники полиции застрелили подростка. Ранее несовершеннолетний ранил одного из правоохранителей ножом, а на территорию отдела бросил бутылку с зажигательной смесью. Об этом 30 октября сообщили представители МВД по республике.

Отмечается, что возгорание было замечено на парковке ОМВД России по Кукморскому району участковым в 00:30 по местному времени. Силовик увидел на асфальте осколки битого стекла. Сотрудники правоохранительных органов пытались потушить возгорание, однако в это время неизвестный бросил в сторону парковки ещё одну бутылку с зажигательной смесью, после чего попытался скрыться.

Начальник отдела вместе с участковым догнали злоумышленника, после чего он начал угрожать силовикам ножом. На требования прекратить преступник никак не реагировал. В результате один из правоохранителей был ранен, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Силовик с ранением был госпитализирован. В отношении нападавшего полиция применила табельное оружие в соответствии с законом, принимая во внимание агрессивное поведение задерживаемого.

Злоумышленником оказался местный житель 2004 года рождения. По имеющейся информации, во время нападения он кричал «Аллаху Акбар!», сообщает издание «Подъём».

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Татарстану Артём Хохорин. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее передавал NEWS.ru, неизвестный с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили.

Вооружённый ножом мужчина около 11:15 утра с криками «Аллах Акбар» начал угрожать полицейским на улице. В ответ они открыли огонь. Подозреваемый скончался от полученных травм.