В Красноярском крае ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории

https://static.news.ru/photo/ef2fcc74-1a84-11eb-afe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупная нарколаборатория в Емельяновском районе Красноярского края была обнаружена сотрудниками ФСБ. На данный момент её деятельность пресечена.

В главном управлении ведомства по региону сообщили, что оперативные сотрудники изъяли в лаборатории три с половиной килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около восьми литров наркосодержащей жидкости.

Все участники организации задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сборщики конопли напали с оружием на полицейских на полуострове Клерка Приморского края. В результате один из нападавших был убит.