В Красноярском крае ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории

Крупная нарколаборатория в Емельяновском районе Красноярского края была обнаружена сотрудниками ФСБ. На данный момент её деятельность пресечена.
В главном управлении ведомства по региону сообщили, что оперативные сотрудники изъяли в лаборатории три с половиной килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около восьми литров наркосодержащей жидкости.
Все участники организации задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере,
Ранее NEWS.ru писал о том, что сборщики конопли напали с оружием на полицейских на полуострове Клерка Приморского края. В результате один из нападавших был убит.