Власти Кузбасса назвали сумму, которую недополучит бюджет региона

Бюджет Кемеровской области с начала года недополучил уже 12 млрд рублей и еще 60 млрд рублей — в прошлом году, заявил губернатор Илья Середюк на пресс-конференции, запись которой опубликована в его Telegram-канале. По словам главы региона, до конца года власти ожидают потери в 32 млрд рублей. Середюк объяснил это сокращением добычи угля и падением цен.

По итогам восьми месяцев 2025 года мы недополучили еще 12 млрд рублей. По оценке налоговой инспекции, мы до конца года не получим 32 млрд рублей. И уже вынуждены вносить такой прогноз в областной бюджет, — признал глава Кемеровской области.

Середюк добавил, что в прошлом году бюджет Кемеровской области был исполнен с дефицитом в 70,6 млрд рублей. В связи с сокращением поступлений налога на прибыль он недополучил 58 млрд рублей.

Середюк также констатировал кризис угольной промышленности. Он объяснил ситуацию снижением цен на мировых рынках и санкциями. При этом в следующем году планируется запуск работы по улучшению логистики угля.