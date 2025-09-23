«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:31

Власти Кузбасса назвали сумму, которую недополучит бюджет региона

Глава Кемеровской области заявил, что бюджет региона недополучит 32 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюджет Кемеровской области с начала года недополучил уже 12 млрд рублей и еще 60 млрд рублей — в прошлом году, заявил губернатор Илья Середюк на пресс-конференции, запись которой опубликована в его Telegram-канале. По словам главы региона, до конца года власти ожидают потери в 32 млрд рублей. Середюк объяснил это сокращением добычи угля и падением цен.

По итогам восьми месяцев 2025 года мы недополучили еще 12 млрд рублей. По оценке налоговой инспекции, мы до конца года не получим 32 млрд рублей. И уже вынуждены вносить такой прогноз в областной бюджет, — признал глава Кемеровской области.

Середюк добавил, что в прошлом году бюджет Кемеровской области был исполнен с дефицитом в 70,6 млрд рублей. В связи с сокращением поступлений налога на прибыль он недополучил 58 млрд рублей.

Середюк также констатировал кризис угольной промышленности. Он объяснил ситуацию снижением цен на мировых рынках и санкциями. При этом в следующем году планируется запуск работы по улучшению логистики угля.

Кемеровская область
Кузбасс
бюджеты
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.