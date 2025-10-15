Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:10

Эксперты объяснили происхождение ледяных «блинчиков» в российском регионе

Гидрометцентр: ледяные круги в Кемеровской области появились из-за погоды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Появление сотен ледяных кругов на реке Назас в Кемеровской области является уникальным и нетипичным явлением для данного региона, сообщает РИА Новости местный гидрометцентр. Специалисты объяснили, что так называемые ледяные «блинчики» сформировались под влиянием специфических погодных условий.

Процесс образования происходит при температурных показателях около нуля градусов в сочетании с наличием легкой волновой активности на водной поверхности. Данное явление обычно предшествует началу ледостава — периоду, когда реки покрываются постоянным ледяным покровом. При описанных условиях замерзание воды происходит неравномерно, образуя отдельные ледяные диски.

Ранее над акваторией Азовского моря было зафиксировано редкое оптическое явление — фата-моргана. Съемка проводилась в районе станицы Голубицкой на территории Краснодарского края. На видеозаписи можно наблюдать несколько рыболовных судов, которые создают иллюзию парения над линией горизонта. Данное природное явление объясняется особенностями преломления световых лучей в атмосферных слоях с различными температурными показателями.

До этого Национальный архив Соединенных Штатов Америки обнародовал видеоматериал под названием «Инцидент в Розуэлле». Продолжительность записи, сделанной в 1947 году, составляет 22 минуты. Согласно утверждениям источников, на пленке запечатлены неопознанные летающие объекты и существа инопланетного происхождения.

лед
природные явления
Кемеровская область
Гидрометцентр
