Власти Курской области сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска Глава Рыльского района Курской области Лисман сообщил об обстреле пограничного пункта

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил РБК об обстреле пограничного пункта пропуска «Крупец». Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. Лисман добавил, что эвакуация людей не понадобилась. Глава района напомнил, что украинские военные регулярно наносят удары по этому пограничному пункту.

Да, действительно был обстрел пункта пропуска. Разрушений и пострадавших со стороны мирного населения нет. Эвакуация не понадобилась, — рассказал Лисман.

В Курской области в настоящее время введен желтый (высокий) уровень террористической опасности, который действует до 22 сентября. В регион направлены дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ранее заявил, что в результате обстрела со стороны Украины села Красный Хутор одна женщина погибла и еще два человека получили ранения. 16 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что город Валуйки обстреляли ночью с украинской стороны. По его словам, загорелись восемь частных жилых домов и три машины. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.