Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя

Глава Республики Карелия Антон Парфенчиков подписал постановление, согласно которому в регионе вновь разрешена продажа спиртных напитков до 22:00.
С 1 апреля 2020 года алкоголь в Карелии можно было приобрести с 10 до 14 часов. Позднее ограничения были ослаблены и купить спиртное можно было до 16, а затем и до 19 часов.
Ранее власти Карелии приняли решение открыть турбазы и кемпинги. Основным требованием для начала работы является наличие отдельных коттеджей или обустройство индивидуальных входов.
Как сообщал NEWS.ru, глава Ростуризма заявила о необходимости развивать новые курорты в России. В список вошла и Карелия.
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