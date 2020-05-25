Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя

https://static.news.ru/photo/ff68948c-9ec3-11ea-ab8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Республики Карелия Антон Парфенчиков подписал постановление, согласно которому в регионе вновь разрешена продажа спиртных напитков до 22:00.

С 1 апреля 2020 года алкоголь в Карелии можно было приобрести с 10 до 14 часов. Позднее ограничения были ослаблены и купить спиртное можно было до 16, а затем и до 19 часов.

Ранее власти Карелии приняли решение открыть турбазы и кемпинги. Основным требованием для начала работы является наличие отдельных коттеджей или обустройство индивидуальных входов.

Как сообщал NEWS.ru, глава Ростуризма заявила о необходимости развивать новые курорты в России. В список вошла и Карелия.