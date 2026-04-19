Пугачева рискует лишиться важного для нее права на Украине

Певица Алла Пугачева в этом году может лишиться прав на свои главные зарубежные товарные знаки на Украине и в ряде западных стран, сообщает aif.ru. Срок действия брендов певицы истекает в октябре 2026 года. Под ними артистка могла вести широкий бизнес — от продажи музыкальных инструментов до услуг по травле насекомых.

Уточняется, что права на именной бренд ALLA PUGACHEVA, зарегистрированный еще в 1996 году, истекают в Германии, Франции, Латвии, Чехии, США и еще в 25 странах, которые охватывает Мадридская система регистрации знаков. Кроме того, отдельно оформленные права утрачиваются в Монголии и на Кубе.

Под своим брендом Пугачева могла торговать несколькими категориями товаров и услуг: одеждой, музыкальными инструментами, драгоценными металлами и алкогольными напитками. Кроме того, она могла вести деятельность общественных бань, казино и домов престарелых.

Ранее стало известно, что Пугачева накопила долг в 100 тыс. рублей за коммунальные услуги своей пятикомнатной квартиры в Филипповском переулке, которая находится рядом с Московским Кремлем. Сама артистка проживает на Кипре.