Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:21

Пугачева рискует лишиться важного для нее права на Украине

Aif.ru: Пугачеву лишат товарного знака на Украине

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Алла Пугачева в этом году может лишиться прав на свои главные зарубежные товарные знаки на Украине и в ряде западных стран, сообщает aif.ru. Срок действия брендов певицы истекает в октябре 2026 года. Под ними артистка могла вести широкий бизнес — от продажи музыкальных инструментов до услуг по травле насекомых.

Уточняется, что права на именной бренд ALLA PUGACHEVA, зарегистрированный еще в 1996 году, истекают в Германии, Франции, Латвии, Чехии, США и еще в 25 странах, которые охватывает Мадридская система регистрации знаков. Кроме того, отдельно оформленные права утрачиваются в Монголии и на Кубе.

Под своим брендом Пугачева могла торговать несколькими категориями товаров и услуг: одеждой, музыкальными инструментами, драгоценными металлами и алкогольными напитками. Кроме того, она могла вести деятельность общественных бань, казино и домов престарелых.

Ранее стало известно, что Пугачева накопила долг в 100 тыс. рублей за коммунальные услуги своей пятикомнатной квартиры в Филипповском переулке, которая находится рядом с Московским Кремлем. Сама артистка проживает на Кипре.

Европа
Украина
Шоу-бизнес
Алла Пугачева
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.