Пушков объяснил историческое обоснование Дня памяти жертв геноцида СССР

Установление в России 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны обосновано историческим контекстом, заявил ТАСС председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Именно 19 апреля 1943 года был опубликован документ президиума Верховного Совета СССР, осуждающий преступления нацистов.

Постановлением президиума Верховного Совета от 19 апреля 1943 года впервые юридически зафиксирован факт злодеяний нацистских преступников на территории [СССР]. Не только немецких, но и их пособников из других государств, в частности из Венгрии, Румынии, Финляндии и Италии, — пояснил Пушков.

Парламентарий отметил, что само понятие «геноцид» отсутствовало в международном праве до принятия конвенции ООН в 1948 году. Однако описание этих преступлений, закрепленное в постановлении 1943 года, впоследствии вошло в документы Нюрнбергского трибунала и легло в основу конвенции ООН.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство ведет системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа. Дипломат уточнила, что сотрудничество налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы.