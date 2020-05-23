Власти Карелии открыли турбазы и кемпинги

Правительство Карелии сообщило об ослаблении введённых из-за коронавируса мер. С 1 июня разрешили открыться кемпингам и туристическим базам.
Основным требованием для начала работы является наличие отдельных коттеджей или обустройство индивидуальных входов,
Питание можно организовывать только с доставкой в номер или на открытом воздухе. Также все туристы должны иметь возможность приобрести предметы первой необходимости. Кроме того, жёсткие требования предъявляются к персоналу: сотрудники должны обрабатывать руки антисептиком, проходить проверку температуры тела и носить маски.
Прежние меры сохраняются для учреждений, которые находятся в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком, Пряжинском и Прионежском районах республики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев и отелей, которые первыми начнут принимать туристов после ослабления ограничений по COVID-19, заселять отдыхающих по одному, сделав исключение только для семей или сопровождающих.
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