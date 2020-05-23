Власти Карелии открыли турбазы и кемпинги

https://static.news.ru/photo/555bd8b4-9d33-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Russian Look/Global Look Press

Правительство Карелии сообщило об ослаблении введённых из-за коронавируса мер. С 1 июня разрешили открыться кемпингам и туристическим базам.

Основным требованием для начала работы является наличие отдельных коттеджей или обустройство индивидуальных входов, передаёт ТАСС.

Питание можно организовывать только с доставкой в номер или на открытом воздухе. Также все туристы должны иметь возможность приобрести предметы первой необходимости. Кроме того, жёсткие требования предъявляются к персоналу: сотрудники должны обрабатывать руки антисептиком, проходить проверку температуры тела и носить маски.

Прежние меры сохраняются для учреждений, которые находятся в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком, Пряжинском и Прионежском районах республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев и отелей, которые первыми начнут принимать туристов после ослабления ограничений по COVID-19, заселять отдыхающих по одному, сделав исключение только для семей или сопровождающих.