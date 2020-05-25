Глава Ростуризма заявила о необходимости развивать новые курорты в России

https://static.news.ru/photo/d975cdce-9eb1-11ea-bc4e-fa163e074e61_660.jpg Зарина Догузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус станут главными трендами при восстановлении туристической отрасли в России. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В ведомстве составлен план по восстановлению туристической отрасли в России. Отмечается, что помимо традиционных курортов Юга России туристам, согласно документу, будут предложены поездки на Русскую Балтику, в Санкт-Петербург, вдоль Волги, на Русский Север. Это касается таких регионов, как Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми.

Кроме того, по мнению руководителя ведомства, нужно развивать поездки и за Уральские горы, и не только на Алтай, но и в Хакасию, на Дальний Восток, Байкал, Камчатку и на Сахалин.

Доступные туры по этим направлениям могут вызвать высокий интерес со стороны россиян, которые хотели бы побывать в этих краях, а их немало, — цитирует Догузову ТАСС.

Кроме того, в плане есть меры по поддержке отрасли. Речь идёт о снижении налоговой нагрузки, поддержке инвесторов, повышении кадрового потенциала, цифровизации и продвижении туризма в России, повышении безопасности поездок и другом.

Как писал NEWS.ru, российская туристическая отрасль из-за коронавируса недополучит около 1,5 трлн рублей доходов в первом полугодии 2020 года.