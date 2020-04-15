В Ростуризме оценили потери российской туротрасли

https://static.news.ru/photo/dbbb1036-7f3e-11ea-abe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская туристическая отрасль из-за коронавируса недополучит около 1,5 трлн рублей доходов в первом полугодии 2020 года.

Как сообщает ТАСС, эта цифра приводится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Причиной убытков называется падение объёмов продаж в сфере туризма России, достигшее уровня 90–100%.

Общий объём недополученных доходов отрасли туризма в Российской Федерации составит, по предварительным оценкам, около 1,5 трлн рублей только за первое полугодие 2020 года, — говорится в письме.

Отмечается, что убытки понесёт вся отрасль — от турфирм и гостиниц до домов отдыха и санаториев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабинет министров одобрил правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну. Ещё одна причина — возникновение угрозы безопасности для жизни и здоровья путешественников.