В Ростуризме оценили потери российской туротрасли

Российская туристическая отрасль из-за коронавируса недополучит около 1,5 трлн рублей доходов в первом полугодии 2020 года.
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Общий объём недополученных доходов отрасли туризма в Российской Федерации составит, по предварительным оценкам, около 1,5 трлн рублей только за первое полугодие 2020 года, — говорится в письме.
Отмечается, что убытки понесёт вся отрасль — от турфирм и гостиниц до домов отдыха и санаториев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кабинет министров одобрил правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну. Ещё одна причина — возникновение угрозы безопасности для жизни и здоровья путешественников.
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